Manisa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Manisa merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
- Muammer BAŞKAN/STAR
Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'un FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Sivas'ta 20 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskınlarda, terör örgütünün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında polis, diyanet çalışanları ve sivillerinde bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 10 kişinin de arandığı öğrenildi.
Şüphelilerle birlikte bazı örgütsel dökümanlar ile digital materyallerede el kondu.
Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine getirildi.
Operasyonların devam ettiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.