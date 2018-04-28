Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Konya ve Manisa'da 'ByLock' kullandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
- AA
Manisa merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt üyeleri ile "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Manisa ve Konya'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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