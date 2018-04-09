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Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Manisa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

  • AA
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Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullanan örgütün sözde il kasası mütevelli sorumlularının da arasında bulunduğu tespit edilen Manisa, İzmir, Balıkesir, Denizli, Muğla, Kırıkkale, Kocaeli, Konya ve Isparta'daki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden A.D, adliyeye sevk edildi. A.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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