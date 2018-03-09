Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Aydın ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla ikisi muvazzaf teğmen, 4 eski askeri okul öğrencisi, karı koca iki eski polis, meslekten ihraç edilen bir öğretmen gözaltına alındı.

Bu arada, gözaltına alınan zanlılardan M.B'nin FETÖ'nün sözde Manisa emniyet sorumlusu olduğu, bu kişinin üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.