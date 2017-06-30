Manisa'da 3,2 şiddetinde deprem!
Saat 09:23'te merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:23'te merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Manisa'da ve bazı çevre illerde hissedildi.
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