Manisa'da 3,2 şiddetinde deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:23'te merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Manisa'da ve bazı çevre illerde hissedildi.