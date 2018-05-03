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Manisa'da 37 yabancı uyruklu yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir minibüste yabancı uyruklu 37 kişi yakalandı.

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İlçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.Ö. idaresindeki 34 DL 6920 plakalı minibüste arama yaptı.

Minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 37 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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