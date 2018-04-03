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Manisa'da 3,8 şiddetinde deprem oldu

Manisa'da 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisa'da saat 02:04'te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 8,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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