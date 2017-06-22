Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi, saat 11.56' da merkezüssü Manisa olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
- AA
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 11.56'da merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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