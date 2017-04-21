Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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