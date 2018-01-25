Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa’da 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Salihli’nin Beşeylül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer K. (61), birlikte yaşadığı annesi Ummuhan K.’yi (80) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp, hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı oğlu Muzaffer K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP´li Kerestecioğlu, Türkiye´yi Avrupa´ya şikayet etti

HDP´li Kerestecioğlu, Türkiye´yi Avrupa´ya şikayet etti

Türk firma paha biçilmez yakıtı üretmeyi başardı

Türk firma paha biçilmez yakıtı üretmeyi başardı

Tedavi için bu hale geldi

Tedavi için bu hale geldi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA