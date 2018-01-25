Manisa’da 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü.
- İHA
Olay, Salihli’nin Beşeylül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer K. (61), birlikte yaşadığı annesi Ummuhan K.’yi (80) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp, hayatını kaybetti.
Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı oğlu Muzaffer K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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