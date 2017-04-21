Manisa'da art arda meydana gelen 2 deprem korkuya neden oldu
Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün saat 16.09'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa merkezli 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
- İHA
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