Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişilik heyet kışlada inceleme yapıyor
Milli Savunma Bakanı Işık: '(Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor.'
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine açıklamada bulundu.
Bakan Işık, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.
Öte yandan Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.
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