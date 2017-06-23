Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişilik heyet kışlada inceleme yapıyor Milli Savunma Bakanı Işık: '(Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor.'