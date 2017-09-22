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Manisa'da belediye başkanının ablası FETÖ'den tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un ablasının da bulunduğu 2 kadın daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklamalarla birlikte geçen hafta içinde gözaltına alınan 10 kadından 6'sı tutuklanmış oldu.

  • İHA
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Manisa'nın Kula ilçesinde geçen hafta içinde yapılan FETÖ operasyonunda, örgüt hiyerarşisinde "abla" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine yönetici ve üye oldukları belirlenerek gözaltına alınan 10 kadından 7'si daha önce adliyeye sevk edilmişti. Aralarında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ablası A.T.'nin de olduğu son 3 zanlı emniyetteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2 kişi tutuklanmaları ve 1 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çıkarılan mahkemede zanlılardan N.A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un ablası A.T. ile S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu süreçte gözaltına alınan toplam 10 kadından 6'sı tutuklanırken 4 kadın da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış oldu.

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