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Manisa'da bir kişi eşini baltayla öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi eşini baltayla öldürdü.

  • İHA
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 Alınan bilgilere göre olay, Atatürk Mahallesi Özbey Sokak'taki ikametlerinde akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, N.A.(66) ikinci evliliğinden olduğu öğrenilen eşi Cennet Akuş'u (55) bilinmeyen bir nedenle evinin mutfağında baltayla boyun ve çeşitli bölgelerine vurarak öldürdü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, N.A. polise teslim oldu. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Cennet Akuş'un yakınları sinir krizleri geçirirken, yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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