Manisa'da ByLock operasyonu: 14 gözaltı
Manisa'da, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtilen 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik, il merkezi ve ilçelerinde bu sabah, eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 askeri personel, 8 infaz koruma memuru ile görevden ihraç 1 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete getirildi. 'ByLock' programını kullandıkları belirtilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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