Manisa'da ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve TEM Büro Amirliği ekiplerince örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock’u kullandıkları tespiti yapılan 17 şüpheli hakkında 4 ve 6 Ekim tarihlerinde 18 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüpheli ile ilgili olarak yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.