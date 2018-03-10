Manisa'da çorap içine gizlenmiş 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilde yapılan aramada çorap içine gizlenmiş 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
- AA
İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili, Alaşehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
ÇORABINDA SAKLADI
Araçtaki aramada, ön bölmeye gizlenmiş çorap içerisinde 300 uyuşturucu hap bulundu.
TUTUKLANDI
Otomobildeki U.H. ve A.Y. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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