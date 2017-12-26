Manisa'da DEAŞ operasyonundan 1 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.
- AA
Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A.H. gözaltına alındı.
M.A.H'nin, saklandığı evde arama yapan polis, örgüte ait çeşitli dökümanlar ele geçirdi.
Öte yandan, M.A.H'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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