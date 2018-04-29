Manisa'da 3.7'lik deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 9.3 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.