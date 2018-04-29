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Manisa'da 3.7'lik deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre saat 00.20'de Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 9.3 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

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