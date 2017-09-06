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Manisa'da FETÖ'den 21 tutuklama

Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan, aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan 26 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 5'ini ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklananların örgütün gizli haberleşme ağı  ByLock'u kullandığı belirtildi.

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