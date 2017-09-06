Manisa'da FETÖ'den 21 tutuklama Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan, aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.