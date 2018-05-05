Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da FETÖ'den yargılanan işadamı tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kulalı iişadamı M.K., hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan M.K., dün görülen druşmada, suçlamaları reddetti. Mahkeme, işadamı M.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. 
 
M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Van’da teröristlere ağır darbe

Van’da teröristlere ağır darbe

Muharrem İnce'nin bira görüntüsü neydi? Karısıyla olan karesi de...

Muharrem İnce'nin bira görüntüsü neydi? Karısıyla olan karesi de...

Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Erdoğan Mısır Çarşısı'nın açılış törenine katıldı

Erdoğan Mısır Çarşısı'nın açılış törenine katıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA