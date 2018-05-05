Manisa'da FETÖ'den yargılanan işadamı tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.
- DHA
Manisa Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kulalı iişadamı M.K., hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan M.K., dün görülen druşmada, suçlamaları reddetti. Mahkeme, işadamı M.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.
M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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