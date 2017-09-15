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Manisa'da FETÖ'nün 'abla yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kadın gözaltına alındı.

  • AA
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Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile kapatılan örgütün derneklerine üye oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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