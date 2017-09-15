Manisa'da FETÖ'nün 'abla yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kadın gözaltına alındı.
- AA
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile kapatılan örgütün derneklerine üye oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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