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Manisa'da FETÖ'nün ablalarına operasyon! 9 gözaltı...

Manisa'da Fetullahçı terör örgütünün kadın yapılanmasına yapılan operasyonda 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

  • MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlarla mücadele bürosundan sorumlu cumhuriyet savcısı Kazım Özsoy'un  terör örgütü Fetö/Pdy üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü İstahbarat ve Terörle mücadele şubesi ekipleri önceden belirlenen  9 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.                        
Örgütün ''Abla'ları oldukları belirlenen B.G.G.A.N.D, S.B.T.O, Z.S, Z.Ü.Ş.T ve S.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesine getirildi.

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