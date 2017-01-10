Manisa'da FETÖ'nün ablalarına operasyon! 9 gözaltı...

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlarla mücadele bürosundan sorumlu cumhuriyet savcısı Kazım Özsoy'un terör örgütü Fetö/Pdy üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü İstahbarat ve Terörle mücadele şubesi ekipleri önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.

Örgütün ''Abla'ları oldukları belirlenen B.G.G.A.N.D, S.B.T.O, Z.S, Z.Ü.Ş.T ve S.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesine getirildi.