Manisa'da FETÖ'nün polis yapılanmasına operasyon
Manisa'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Polis yapılanmasına yapılan operasyonda, 12 polis gözaltına alındı.
- Muammer Başkan/ İzmir
Fethullahçı terör örgütü üyelerine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı Kazım Özsoy''un yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa Emniyet müdürlüğünde değişik birimle görevli 12 polis, terörle mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'nün emniyet yapılanmsında görevli oldukları belirtiliyor
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