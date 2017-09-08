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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik Akhisar, Sarıgöl, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

 

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