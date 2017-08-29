Manisa'da gölde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

İlçeye bağlı Temrek Mahallesi'nde amatör balıkçılık yapan Gül'den (59) haber alamayan yakınları, Demirköprü Barajı'nda Gül'ü aramaya başladı. Tekneyle bir süre gölde arama yapan yakınları, kıyıya yakın bir noktada Gül’ün cansız bedenine ulaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Gül'ün cesedi otopsi için Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.