Manisa'da hayatını kaybeden Ayşegül bebek toprağa verildi

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen yangında ağır yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırılan 88 günlük bebek Ayşegül Barışık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ayşegül bebek için memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler köyünde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, mahalle muhtarı Osman İzci, mahalle sakinleri ve Ayşegül Barışık’ın akrabaları katıldı. Törende anne Hatice Barışık ve baba Mürsel Barışık uzun süre gözyaşları döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül bebek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Yangın, dün Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahallesi'nde Mürsel ve Hatice Barışık çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Hatice Barışık, hayvanların bakımını yaptığı sırada evden dumanların çıktığını fark etti. Hatice Barışık çığlık atarak komşularından yardım istedi. O sırada evde bir başka odada olan kayınvalide Ayşe Barışık, gelini Hatice Barışık'ın çığlığı üzerine yangının çıktığı odaya girerek 2 yaşındaki torunu Selim Barışık'ı dışarı çıkardı. 88 günlük bebekleri Ayşegül'ün halen içeride olduğunu öğrenen Hatice Barışık ise alevlerin içine girerek minik kızını çıkarmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen iki bebek olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 88 günlük bebek ise buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşegül bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.