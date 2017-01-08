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Manisa’da iki ayrı yerde ceset bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde biri metruk binada diğeri demiryolu kenarında 2 erkek cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Saz Mahallesi mevkisinde kartopu oynayan iki arkadaş demiryolu kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, cesedin Mustafa Keskin'e ait olduğunu belirledi.

Tren çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Keskin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Öte yandan, Kocaçeşme Mahallesi 64. Sokak'taki metruk binada ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede cesedin Oğuzhan Cura'ya (19) ait olduğu tespit edildi.

Uzun bir süre önce öldüğü anlaşılan Cura’nın cesedi de otopsi için İzmir Adli Tıp Merkezine gönderildi.

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