Manisa'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Sabah saatlerinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada can pazarı yaşanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan Minir Ç. (58) yönetimindeki 20 SF 6XX plakalı kamyon, Derbent Mahallesi Sarıbey Kavşağına geldiği sırada, sol şeritte ilerleyen ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için diğer şeride geçen Davut S. (29) idaresinde 45 Z 68XX plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Hacer Özyön (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Davut S. (29), eşi İlknur S. (25), ismi öğrenilemeyen 1 aylık çocukları ve M.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü Münir Ç. gözaltına alındı.