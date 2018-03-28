Manisa’da lahit parçaları bulundu

Edinilen bilgiye göre, Türkmenköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1. derece sit alanı olduğu belirtilen arazide yasak olmasına rağmen iş makinesiyle çalışma yapıldığını fark eden Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, hemen bölgeye giderek iş makinesi operatörüne izninin olup olmadığını sordu. İddiaya göre operatörün, “Biz izin aldık” demesi sonrası arazide dolaşmaya başlayan muhtar Atılgan, lahit mezar parçalarına rastladı. Bunun üzerine Muhtar Atılgan, durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, “Bugün öğle saatlerinde Alaşehir’e giderken bir kepçenin çalıştığını gördüm. ‘Sizin izniniz var mı?’ diye sordum, ‘Biz izin aldık’ dediler. Ben de o anda kırılan lahit parçalarını gördüm. Jandarmayı aradım. Jandarma olay yerine gelerek müdahale etti ve çalışmayı durdurdu” dedi.

Öte yandan lahit mezar parçalarının Erken Roma dönemine ait olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.