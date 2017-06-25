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Manisa'da minibüs TIR'a çarptı: 5 yaralı

Manisa'nın Gördes İlçesi'nde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan minibüsteki, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Gördes Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Gördes ilçe merkezi yönüne giden Cengiz Karademir yönetimindeki 45 R 8029 plakalı minibüs, yolun sol tarafında park halinde bulunan 45 BB 192 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Karademir ile eşi Gülsüm Karademir (33), çocukları Sude Karademir (3), Sedat Karademir (5) ve Seyfullah Karademir (8) araçta sıkışarak yaralandı. Yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Sadece sürücü Cengiz Karademir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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