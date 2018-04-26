Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa'da otomobilin refüjde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 KDK 51 plakalı otomobil, merkez Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde, refüjde peyzaj çalışması yapan belediye işçilerine, ardından da önünde seyreden 45 FT 985 plakalı kamyonete ve park halindeki 31 LT 557 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, işçiler Mehmet Göner ve Müştak Uğurhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan işçi İsmail Ulutaş ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA