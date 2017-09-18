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Manisa'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 13.30'da Salihli- Köprübaşı karayolu Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nami Duran yönetimindeki 45 L 0071 plakalı otomobil ile Osman Kaçak'ın kullandığı 35 AD 7143 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Sürücü Duran ile eşi Fadime Duran, kaza yerinde öldü. Diğer araç sürücüsü Osman Kaçak ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mahmut Can Duran, Hüseyin İsimbay, Hüseyin Karakaya, Ersin Ercan, Yılmaz Bulut ve Hüseyin Buğra Kurcan ise yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

 

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