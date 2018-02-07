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Manisa'da römork hırsızları yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde mahallelerden traktör römorku çalan 5 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Salihli’ye bağlı, Durasıllı, Sindel ve Akören mahallelerinde 4 adet traktör römorku hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda römorkların S.M. (20), M.D. (21), A.Ş. (20) ve Z.D. (19) tarafından çalındığı ve römorkların ise 8 bin lira karşılığında Manisa’nın Demirci ilçesinde ikamet eden C.B.’ye (44) sattıklarını tespit etti. Jandarma, düzenlediği operasyonla römorkları alan C.B. ile römork hırsızlarını kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.Ş., S.M. ve C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, M.D. ve Z.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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