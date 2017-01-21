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Manisa'da takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Manisa'nın Kula ilçesinde minibüsle çarpışan ve takla atan otomobildeki 3 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu.

  • İHA
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Manisa’nın Kula ilçesi D 300 karayolu Kavacık Mahallesi kavşağında aynı yönde gitmekte olan minibüs ile otomobil kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre Kula istikametinden Salihli istikametine ilerlemekte olan İbiş Adsız yönetimindeki 03 VR 907 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Yunus Erdal yönetimindeki 45 K 4428 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
 
Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine Kula Devlet Hastanesi 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 

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