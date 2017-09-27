Manisa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Yeşilova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Öz (21) yönetimindeki 45 SC 9140 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, diğer şeride geçerek tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü Öz, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Bircan Ö. (38), İlkay E. (29), Hakan O. (19), Nurgül E. (51), Simge A. (19) ve Nihal A. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralılardan Nurgül E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralananların Alaşehir ilçesindeki bir bağdan üzümleri kesip, kamyonete yükledikten sonra Salihli’ye döndükleri belirtildi. Tarım işçilerinin Salihli’nin Mersindere Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilirken, kaza sonrası yola saçılan üzümler ise ekipler tarafından temizlendi.