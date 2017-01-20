Manisa'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
Manisa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve ilçelerinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıldığı yönündeki soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla M.C.H, B.Ç, L.E, A.A, B.T, M.K, Y.K. ve E.T. gözaltına alındı.
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