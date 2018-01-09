Manisa'da toprak altından çıkan su borularının hali şaşırttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede başlatılan ve halen devam eden altyapı dönüşümleri sonrası yenisiyle değiştirilen eski su boruları sergilendi. Yaklaşık 30 ila 40 yıllık olan içme suyu hatlarının durumu korkuttu. Bazı su boruları küften ve pastan tamamen çürümüşken, bazı içme suyu hatlarının içinde ise ağaçların kök bıraktığı görüldü. Sağlık açısından büyük risk taşıyan içme suyu hatları daha uzun ömürlü ve küflenme riski olmayan içme suyu borularıyla değiştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun da sergiyi dolaşarak, sağlıksız su borularını inceledi.

"Maalesef bu borulardan su içilmiş"

Sergiyi gezdikten sonra konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Sonuçta mal meydanda. Tabi ki herhangi bir geçmişi eleştirmek değil amacımız. Öncelikle 30 sene önce 40 sene önce yapılmış olan bu yatırımlar o günün şartlarıyla imkanlar dahilinde yapılmış. Ama zaman ve süreç bugünlere getirmiş. Önceliğimiz bin 80 mahallemizdeki su depolarının örnekleri bunlar. Şu ana kadar 476 tane mahallemizin su depolarının yenilemeleri, bir kısmının duvarı dahi kullanılmayacak noktada. Tamiri mümkün olmayan su depolarını yeni yapılan kompozit, galveniz ve betonarme olarak uygulamalarını sahada gerçekleştirdik. Tabi ki mevcut su depolarında bu bin 80 mahallemizin şu ana kadar otomatik klorlama sistemleriyle ilgili de mevcut yenilemeleri bilfiil yapıldı. Bunun bu ay içerisinde son kalan 150-180 arasındaki su deposundaki klorlama sistemleri şu an devam ediyor. Bunlar örnektir. Bu örnekler yapılan yatırımların çıkan ürünleridir. Yıllarca insanlarımız bu küflü, paslı, kunduzlu, otlu, kireçli bütün bu borulardan maalesef suları içmiş. Biz bunun önüne geçmek için acil ve ivedi ilk işimiz bu depolarının yenilenmesiydi. Bu çalışmalarımız da bitme noktasına yaklaşıldı. Herkes müsterih olsun MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmetindedir. Her türlü işin takipçisidir. Bu böyle bilinsin" diye konuştu.