Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da trafik kazaları: 12 yaralı

Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ömer Er yönetimindeki 10 D 8909 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Zafer Akdağ idaresindeki 45 ZH 311 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra traktörün arkasına bağlı römorktaki 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salihli ilçesinde ise Mustafa Bayşeker yönetimindeki 45 LJ 662 plakalı kamyon, Gümüşçayı Caddesi'nde, Ünal Uysal'ın kullandığı 45 RF 855 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA