Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- AA
Orkun Aydın (24) idaresindeki 37 BJ 224 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Körez Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kaza sırasında araçtan yola fırlayan Yeliz Kılıç (23), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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