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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

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Römorkunda tarım işçileri bulunan M.K'nin kullandığı 45 KA 66 71 plakalı traktör, Sobran Mahallesi'nde karşı yönden gelen E.K'nin kullandığı 45 KA 56 46 plakalı kamyonetle çarpıştı.      
 
Kazada, traktörün römorkunda bulunan 8 tarım işçisi yaralandı.      
 
Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Barış Yamaçtepe hayatını kaybetti.      
 
Yaralı 7 işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.        
        

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