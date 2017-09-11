Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İzmir- Ankara E-96 karayolu üzerinde Ankara istikametine seyir halindeki Nihat Fidan (44) yönetimindeki 45 ZB 1300 plakalı motosiklet, eski garaj kavşağında, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak Selvilitepe mahallesinden yolun karşına geçmekte olan, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.C. (17) idaresindeki 45 TV 612 plakalı otomobile çarptı.

112 acil servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.C. ise gözaltına aldı.