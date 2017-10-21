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Manisa’da trafik kazası: 8 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu otomobilde bulunan 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine giden İdris Çetin (33) idaresindeki 35 HJK 90 plakalı otomobile, D-300 Karayolu Körez Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak, yol kenarına savruldu.

Kazada, sürücü Çetin, eşi Adile Çetin (31), çocukları Hafize (10), Tahsin (5), Buğlem (2) ile araçta bulunan aynı aileden Muammer Bozkır (37), Saadet (34) ve Neslihan (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada otomobilden fırlayan LPG'li motor gaz sızdırma riski nedeniyle itfaiye ekiplerince güvenli bir bölgeye alındı.

Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan tır şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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