Manisa'da traktör kazası: 2 ölü

Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Kemal Sarı (38), 5 yaşındaki oğlu Osman Sarı ile traktörle kendilerine ait fasulye bahçesine gitti.

Kullandığı traktörle saplarından ayıklanmak üzere yerde toplanan fasulye yığınının üzerine çıkan Sarı, aracın devrilmesine engel olamadı.

Baba ile oğlunun traktörün altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi aradı. Olay yerine gelen 12 Acil Servis ekipleri baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı yardımıyla kaldırılan traktörün altından alınabildi.