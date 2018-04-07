Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da traktörle gelin konvoyu sürprizi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir damat süslediği traktörlerle konvoy yaparak gelin aldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktör bayisinde görevli Ali Güner’in oğlu Hasan Güner (26), gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek kız evine gitti. Eşi Tuba Ünlü Güner'i Avcılar Lokali Parkı’ndan dualarla alan damat Hasan Güler, traktörün direksiyon başına bindi. Eşi Tuba ise gelinliği ile traktöre bindi. Sonra 15 traktörle ilçede tur attılar. Görenlerin büyük ilgisini çeken traktör konvoyunu vatandaşlar da cep telefonlarına kayıt etti. Traktör işiyle uğraştıklarını söyleyen damat Hasan Güner, "Biz zaten traktör işleri ile uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi. Gelin Tuba Ünlü Güner ise eşinin sürpriz yaptığını belirterek "Eşim gerçekten sürpriz yaptı. Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

Gelin ve damat evlerine indiklerinde davetliler tarafından kutlandı ve takılar takıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA