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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda, 483 adet uyuşturucu hap, 18 gram esrar ve 1 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

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Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İzmir'den Manisa yönüne giden şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, gizli bölmelerde 483 adet uyuşturucu hap, 18 gram esrar, 1 pompalı av tüfeği ve 6 kartuş fişek buldu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

 

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