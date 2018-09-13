Manisa'da üzüm yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Alaşehir-Salihli karayolunda S.K'nin (62) kullandığı yaş üzüm yüklü kamyon henüz belirlenemeyen nedenle Piyadeler Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kamyon sürücüsü ile yanındaki R.E. (53) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, kamyonda yüklü yaklaşık 12 ton yaş üzümün yere saçılması trafikte bir süre aksamaya neden oldu.