Manisa'da yaşayan yaşlı kadının hayali gerçek oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Müşerref Erdem (70) 21 yıldır tanışmak istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılış töreni öncesi görüştü.

Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e söyledi. Çelik de bu talebi Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Erdem ve eşi Sadullah Erdem, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından makam aracıyla miting alanına getirildi.

Toplu açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanıyla görüşen çift Erdoğan'a yüzük ve dua kitabı hediye etti. Erdoğan da yaşlı çifte tesbih ve dua kitabı hediye etti.

"3 gün önce rüyamda gördüm"

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır Erdoğan’la görüşmek için dua ettiğini sonunda duasının kabul olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce çok duygulandığını ifade eden Erdem, "Daha Refah Partisi döneminden yani 21 yıldır görüşmek istiyordum. Dualarım bugün kabul oldu." dedi.

Bakan Kaya'nın evlerine gelerek kendilerini dinlediğini aktaran Erdem, Kaya'ya, Erdoğan'a yazdığı şiirleri okuduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kendisini annesine benzettiği kaydeden Erdem, "Aynı rüyamdaki gibiydi. 3 gün önce rüyamda evime geldiğini görüyordum ona hazırladığım hediyeleri veriyordum. Ben de beraberimde götürdüğüm iki yüzüğü kendisi ve eşini Emine Hanım için verdim. Cumhurbaşkanımız da bana annesi hayrına bastırdığı ve içinde duaların olduğu kitabı hediye etti.” ifadelerini kullandı.

Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sürekli dua ettiğini sözlerine ekledi.

Sadullah Erdem ise, cumhurbaşkanından hiçbir talepte bulunmadıklarını, tek dileklerinin kendisini yakından görmek ve muhabbet etmek olduğunu anlattı.

Erdoğan'ın kendisine tesbih hediye ettiğini söyleyen Sadullah Erdem, " Tesbihin Diyarbakır'dan değerli bir insandan kendisine verilen bir hediye olduğunu söyledi." diye konuştu.