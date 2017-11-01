Manisa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu
Manisa'da narkotik dedektör köpeği 'Vicdan' yolcu otobüsünün bagajında 1 kilo 60 gram esrar buldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Salihli ilçesinde kontrol noktası oluşturarak şüphe üzerine araçlarda narkotik dedektör köpeği "Vicdan"la arama yaptı.
Ekiplerin Diyarbakır'dan İzmir'e giden şehirlerarası yolcu otobüsünde gerçekleştirdiği aramada, narkotik köpeği bagaj kısmında bir yolcuya ait sırt çantasına tepki verdi.
Çantayı açıp inceleyen ekipler, poşete sarılı halde 1 kilo 60 gram esrar buldu.
Çantanın sahibi O.Z.D. (21) gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.