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Manisa’da yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim ettiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde duyarlı iki vatandaş, yolda buldukları 7 bin 755 lirayı polise teslim etti.

  • İHA
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Olay, Keskiner Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir bankanın Salihli Şube Müdürü Süleyman Muhammet Şahin ve banka personeli Salih Çelik, park halindeki bir otomobilin önünde 2 deste para buldu. Şahin ve Çelik, buldukları parayı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipler Amir Vekili Süleyman Karalar’a tutanak karşılığında teslim etti.

Yapılan sayımda 7 bin 755 liranın park halindeki otomobilin sürücüsüne ait olduğu belirlendi ve sahibine iade edildi.

Parayı bulan Süleyman Muhammet Şahin, “Keskiner Kavşağı yakınlarından yolda yürüdüğümüz esnada park halindeki bir otomobilin hemen yanında 2 deste para gördük. Parayı alıp hemen insaniyet namına polise teslim ettik” dedi.

 

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